Συγγνώμη αναγκάστηκε να ζητήσει η αλυσίδα πολυκαταστημάτων Walmart του Καναδά για την πώληση χριστουγεννιάτικου πουλόβερ με τη φράση «Ας χιονίσει» και την εικόνα ενός Αη Βασίλη να στέκεται δίπλα σε γραμμή κοκαΐνης.

Στην περιγραφή του προϊόντος στο e-shop της αλυσίδας, οι πελάτες μπορούσαν να διαβάσουν: «Όλοι γνωρίζουμε πώς δημιουργείται το χιόνι. Είναι λευκό, αφράτο, ενώ το καλύτερο χιόνι προέρχεται από τη Νότια Αμερική. Αυτό δεν είναι καλό για τον Άγιο Βασίλη, που ζει μακριά, στον Βόρειο Πόλο. Γι' αυτό, ο Άγιος χρειάζεται να απολαύσει τη στιγμή που πιάνει στα χέρια του χιόνι πρώτης διαλογής από την Κολομβία. Το κόβει σε τέλειες γραμμές και ρουφάει με πάθος για να μυρίσει το άρωμα του χιονιού».

Οι αντιδράσεις που προκάλεσε η λεζάντα για το πουλόβερ υποχρέωσαν τη Walmart να απολογηθεί γραπτώς στους πελάτες της. «Τα πουλόβερ αυτά, που πωλούνται από ξεχωριστή επιχείρηση στα καταστήματα Walmart, δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες της επιχείρησής μας και δεν έχουν θέση στην ιστοσελίδα μας. Ζητούμε συγγνώμη για ενδεχόμενη ενόχληση που αυτά προκάλεσαν στους πελάτες μας», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

