Η αυστραλιανή αστυνομία ερευνά την κλοπή 25.000 λίτρων πόσιμου νερού από έναν κοινοτικό χώρο της Νέας Νότιας Ουαλίας, περιοχή που πλήττεται από ακραία ξηρασία και πυρκαγιές.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δράστες, που επέβαιναν σε ένα βυτιοφόρο και σε ένα ημιφορτηγό, έκλεψαν περίπου 25.000 λίτρα πόσιμου νερού από έναν κοινοτικό χώρο στην πόλη Μεργουιλάμπαχ στη βόρεια ακτή της πολιτείας.

«Αυτού του είδους η κλοπή είναι απαράδεκτη. Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά το περιστατικό και καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει», τόνισε ο αστυνομικός επιθεωρητής, Λουκ Άρθουρς που, δεδομένων της ακραίας ξηρασίας, χαρακτήρισε την κλοπή «σοκαριστική».

Οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους από τον Νοέμβριο, έχουν αποτεφρώσει σχεδόν δέκα εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων και γεωργικής γης και έχουν καταστρέψει περισσότερα από 400 σπίτια.

Το Σίδνεϊ, η πρωτεύουσα της Νέας Νότιας Ουαλίας, «πνίγηκε» από τον τοξικό καπνό αυτήν την εβδομάδα και η ποιότητα του αέρα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, γεγονός που προκάλεσε λαϊκή οργή και πολιτικές πιέσεις προς την κυβέρνηση για ανάληψη άμεσης δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής.

