Συντριβή αεροπλάνου στην Ινδία: Στους 279 οι νεκροί σύμφωνα με τον νέο απολογισμό

Για 279 νεκρούς, κάνει λόγο ο νεότερος απολογισμός των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας που σημειώθηκε στην Ινδία.

Το αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την απογείωση ενός Boeing 787 της Air India από την Αχμενταμπάντ, στη βορειοδυτική Ινδία, με προορισμό το Λονδίνο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του AFP για την πτήση 171 της Air India, συνολικά 279 πτώματα και υπολείμματα ανθρωπίνων σωμάτων, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της πόλης μετά το δυστύχημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 265 νεκρούς, ανάμεσά τους επιβάτες, μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους αλλά και ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στα κτίρια πάνω στα οποία έπεσε.

