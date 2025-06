Ιράν: Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε περιορισμένη ζημιά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

Για περιορισμένη ζημιά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φορντό, κάνει λόγο το Ιράν σε νεότερη ανακοίνωσή του.

Μετά τις σφοδρές συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στη χώρα, τώρα η ιρανική κρατική υπηρεσία κάνει λόγο για περιορισμένη ζημιά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της στο Φορντό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων IRNA, που επικαλείται εκπρόσωπο της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας της χώρας, δεν υπάρχει κίνδυνος για μόλυνση.

«Υπήρξε περιορισμένη ζημιά σε ορισμένες περιοχές στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του Φορντό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της κρατικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Μπεχρούζ Καμαλβαντί.

«Είχαμε ήδη μεταφέρει εκτός σημαντικό μέρος του εξοπλισμού και των υλικών, και δεν υπήρξε εκτεταμένη ζημιά και δεν υπάρχουν ανησυχίες για μόλυνση», κατέληξε.

