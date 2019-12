Οίκος δημοπρασιών αποκάλυψε την «τέλεια συλλογή» ουίσκι η οποία θα βγει στο σφυρί την επόμενη χρονιά και αναμένεται να αποφέρει έως 9,5 εκατομμύρια ευρώ.

Περισσότερα από 3.900 μπουκάλια ουίσκι, ως επί το πλείστον Scotch, θα πωληθούν σε διαδικτυακή δημοπρασία που διοργανώνει το Whisky Auctioneer το 2020. Η «τέλεια συλλογή» περιέχει μπουκάλια από τα αποστακτήρια The Macallan, Bowmore και Springbank. Η συλλογή αναμένεται να αποφέρει ως 8 εκατομμύρια λίρες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Whisky Auctioneer, με έδρα το Περθ της Σκωτίας, αναφέρει πως πρόκειται για την πλέον εκτεταμένη ιδιωτική συλλογή με όρους εκπροσώπησης των αποστακτηρίων της Σκωτίας του 20ου αιώνα.

Η συλλογή προσφέρεται για πώληση από την οικογένεια ενός Αμερικανού επιχειρηματία που πέθανε το 2014. Ο Richard Gooding, στον οποίο κάποτε άνηκε η μεγαλύτερη εταιρεία διανομής αναψυκτικών στις ΗΠΑ, αφιέρωσε πάνω από είκοσι χρόνια για να δημιουργήσει αυτή την εκπληκτική συλλογή. Η συλλογή περιέχει μπουκάλια από αποστακτήρια της Σκωτίας τα οποία πλέον δεν υπάρχουν όπως τα Stromness και Dallas Dhu. Παράλληλα στη συλλογή συγκαταλέγονται μερικά από τα πλέον περιζήτητα μπουκάλια στον κόσμο όπως τα The Macallan 1926 (Valerio Adami) και The Macallan 1926 (Fine and Rare) αμφότερα εξήντα ετών. Τον Οκτώβριο ένα μπουκάλι The Macallan 1926 (Fine & Rare) πωλήθηκε έναντι 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανάμεσα σε άλλα μπουκάλια οι αγοραστές θα βρουν ένα Springbank 1919, πενήντα ετών, και The Macallan (Lalique Six Pillars Collection) επίσης πενήντα ετών.

Μέχρι πρόσφατα η συλλογή στεγαζόταν σε ένα μέρος που ο Gooding αποκαλούσε την «παμπ» του, ένα ειδικό δωμάτιο δηλαδή, στο οικογενειακό σπίτι στο Κολοράντο, ειδικά σχεδιασμένο για τα ουίσκι του. Ο παππούς του Αμερικανού επιχειρηματία, James A Gooding, ξεκίνησε το 1936 μία εταιρεία εμφιάλωσης Pepsi στο Ντένβερ. Στη συνέχεια ανέλαβε ο γιος του έως ότου ο Richard Gooding έγινε διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας το 1979. Εννιά χρόνια μετά πούλησε την εταιρεία στην Pepsi. Πέθανε το 2014 σε ηλικία 67 ετών από καρκίνο. Σύμφωνα με την οικογένειά του ο Gooding προσπαθούσε να δημιουργήσει την «τέλεια συλλογή» από ουίσκι και ταξίδευε τακτικά στη Σκοτία με το ιδιωτικό του αεροπλάνο για να αναζητήσει σπάνια μπουκάλια σε δημοπρασίες και αποστακτήρια.

Φωτογραφία: Whisky Auctioneer

Η σύζυγός του Νάνσι δήλωσε πως η συλλογή αυτή αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα πάθη του Gooding. «Αγαπούσε κάθε πτυχή της. Από το να αναζητά τα αποστακτήρια μέχρι να δοκιμάζει τα ουίσκι τους. Του προσέφερε μεγάλη χαρά να αποκτάει τα μπουκάλια που αναζητούσε για χρόνια. Είχε θέσει ως στόχο να αποκτήσει ένα μπουκάλι από το κάθε αποστακτήριο αλλά το αγαπημένο του ήταν πάντα το Bowmore», ανέφερε η σύζυγος του Αμερικανού επιχειρηματία.

Ο Iain McClune, ιδρυτής του Whisky Auctioneer, ανέφερε ότι η συλλογή του Richard Gooding είναι «πραγματικά μοναδική στο είδος της» αναφέροντας πως το μέγεθός της και η σπανιότητά της καθιστούν μία από τις μία πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις στον κόσμο του ουίσκι. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα την παρουσιάσουμε στο κοινό πριν τη δημοπρατήσουμε την επόμενη χρονιά».

Η συλλογή Gooding θα δημοπρατηθεί σε δύο φάσεις, τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2020.

Με πληροφορίες από BBC