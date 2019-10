Κάθε ρεκόρ σε δημοπρασία στο Λονδίνο κατέρριψε μια σπάνια φιάλη ουίσκι, που πουλήθηκε έναντι 1,45 εκατ. λιρών, δηλαδή σχεδόν 1,7 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby's.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε επιτευχθεί πέρσι από μια φιάλη της ίδιας σκωτσέζικης ποτοποιίας, της Macallan, που έπιασε το 1,2 εκατ. λίρες.

Σήμερα η φιάλη «The Macallan Fine & Rare 60 Year Old 42.6 ABV 1926» κατέρριψε το ρεκόρ αυτό, διαψεύδοντας όλα τα προγνωστικά. Η αρχική εκτίμηση ανερχόταν μόνο στις 450.000 λίρες.

