Ένας 12χρονος σκοτώθηκε και πέντε ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και τους παρέσυρε έξω από το σχολείο τους στο Λόουτον του Έσεξ.

Μεταξύ των τραυματιών είναι τρία αγόρια ηλικίας 13 και 15 χρονών, μια 16χρονη μαθήτρια και μια 53χρονη γυναίκα. Τα τραύματά τους πάντως δεν είναι τόσο σοβαρά ώστε να απειλείται η ζωή τους.

Η αστυνομία, που έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία, αναζητά ένα ασημί Ford Ka, το οποίο ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε αφού παρέσυρε τους μαθητές.

«Πρόκειται για ένα πραγματικά σοκαριστικό συμβάν», είπε ο αρχιεπιθεωρητής της αστυνομίας Ρομπ Κίρμπι, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στα θύματα και τις οικογένειές τους.

We have launched a murder investigation following a fatal collision in #Loughton earlier today, Monday 2 December.



A 12-year-old boy has sadly died.



Anyone with information is asked to call us on 101 and quote incident number 726 of Monday 2 December. https://t.co/3rbpyRaidr