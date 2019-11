Πέθανε, σε ηλικία 65 χρόνων, ο γνωστός ως «πατριάρχης» του snowboard, Τζέικ Μπάρτον Κάρπεντερ.



Ο Κάρπεντερ, στον οποίο πολλοί πιστώνουν την ιδέα της λεγόμενης «χιονοσανίδας», εγκατέλειψε τη δουλειά του το 1977 και αφιερώθηκε στο σπορ, ιδρύοντας την εταιρεία Burton Snowboard. Ο ίδιος οραματίστηκε και πίστεψε την πρόκληση της χρήσης της μονής σανίδας για σερφ στο χιόνι. Έως το 1998 δε, το άθλημα στο οποίο πίστεψε και επένδυσε, είχε γίνει Ολυμπιακό.

«Ήταν η ψυχή του snowboarding, ήταν εκείνος που μας πρόσφερε το άθλημα που λατρεύουμε» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας του. «Είδα στο snowboard από πολύ μικρή ηλικία ένα άθλημα» παραδεχόταν ο ίδιος σε συνέντευξή του στο ΒΒC, νωρίτερα, φέτος.

Η εταιρεία του, με έδρα το Βερμόντ, ξεκίνησε με πολλές δυσκολίες, τόσο οικονομικές όσο και αποδοχής του νέου αυτού είδους. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η Burton Snowboard μετά βίας πούλησε 300 χιονοσανίδες. Ωστόσο, οι δυσκολίες χαλύβδωσαν τη θέληση του ιδρυτή της και στο πέρασμα των χρόνων ο Κάρπεντερ εξελίχθηκε σε πραγματικό οραματιστή.

