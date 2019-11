Έξι άμαχοι σκοτώθηκαν στη βορειοδυτική Συρία από αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας, συμμάχου του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ ο οποίος έχει στο στόχαστρό του την περιοχή που ελέγχουν τζιχαντιστές, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι ρωσικές επιδρομές προκάλεσαν επίσης τον τραυματισμό 20 ανθρώπων στο χωριό Αλ-Σαχάρα, που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της επαρχίας του Χαλεπίου, μια περιοχή που συνορεύει με την επαρχία Ιντλίμπ, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο.

#Russian forces committed a #massacre against civilians, including a #girl and her #Mother , in a bombing on al Sahhara town in #Aleppo suburbs, Nov 6. #Syria https://t.co/U5tZRyCybb pic.twitter.com/5zLO7xFtta

Στον τόπο του δράματος, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε έναν διασώστη να κρατά στην αγκαλιά του ένα νεκρό κοριτσάκι, ενώ τέσσερις άνδρες μετέφεραν ένα άλλο θύμα μέσα σε μια μεγάλη λευκή σακούλα. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα που τα ρωσικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν τη βορειοδυτική Συρία. Το Σάββατο έξι άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιδρομές στον νότο της επαρχίας Ιντλίμπ, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο.

Russian planes are still bombing, destroying and retaliating against civilians in all cities of the southern and western Idlib countryside, and all this is happening despite their alleged truce and the world stands silence, suffering continues and hell continues#Syria #idlib pic.twitter.com/H15VHBvjVq