Την αλληλεγγύη τους προς τη σύζυγο του πρίγκιπα Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ, διατύπωσαν γυναίκες βουλευτές της Βρετανίας, σχετικά με τη στάση της κατά των ΜΜΕ που έχουν δημοσιεύσει άρθρα για τον χαρακτήρα και την οικογένειά της.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Μαρκλ προσέφυγε στη βρετανική δικαιοσύνη εναντίον εφημερίδας απαντώντας στο «bullying» που δέχεται το ζευγάρι από μερίδα των βρετανικών ΜΜΕ. Την ίδια ώρα, ο Χάρι είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι βρετανικές ταμπλόιντ της Αμερικανίδα σύζυγό του θυμίζει τον τρόπο που προσέγγιζαν τη μητέρα του, την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Το ζευγάρι, το οποίο έχει αποκτήσει ένα μωρό πέντε μηνών, μίλησε για την πίεση του να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής ΜΜΕ, σε ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε πρόσφατα. Η Μαρκλ, πρώην ηθοποιός, ανέφερε πως οι φίλες της την είχαν προειδοποιήσει για τις ταμπλόιντ, όταν γνώρισε για πρώτη φορά τον Χάρι. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήταν εύκολο, όμως νόμιζα ότι θα ήταν δίκαιο και αυτό ακριβώς είναι το κομμάτι με το οποίο δυσκολεύομαι πολύ να συμφιλιωθώ» είπε.

Η βουλευτής Χόλι Λιντς συνέταξε και έδωσε στη δημοσιότητα μια επιστολή, την οποία υπέγραψαν 71 γυναίκες συνάδελφοί της στη Βουλή των Κοινοτήτων. «Ως βουλευτές από κάθε πολιτική τάση, θέλουμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας προς εσάς, για τη στάση που υιοθετείτε εναντίον της συχνά προσβλητικής και παραπλανητικής φύσης των άρθρων που δημοσιεύονται σε ορισμένες εφημερίδες σχετικά με εσάς, τον χαρακτήρα σας και την οικογένειά σας» τονίζεται στην επιστολή.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άρθρα και οι τίτλοι ισοδυναμούν με εισβολή στην ιδιωτική σας ζωή, ενώ επιδίωξαν να διασπείρουν συκοφαντίες σχετικά με τον χαρακτήρα σας χωρίς κάποιο λόγο όπως μπορούμε να αντιληφθούμε», σημειώνουν.

Women MPs from all political parties have put aside our differences to stand in solidarity with the Duchess of Sussex today and are sending her this open letter. pic.twitter.com/ytLHG5qPf4