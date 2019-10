Μετά τις εξελίξεις για το Brexit, o Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε πως για να αποφευχθεί μια αποχώρηση χωρίς συμφωνία, θα συστήσει στους 27 ηγέτες της ΕΕ να αποδεχθούν το αίτημα της Βρετανίας για μια παράταση της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δήλωσε αργά σήμερα πως έπειτα από την απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να θέσει σε αναστολή την νομοθετική διαδικασία για το Brexit, θα προτείνει στους 27 ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ να αποδεχθούν το αίτημα της Βρετανίας για μια νέα αναβολή της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την EE.

«Σε συνέχεια της απόφασης του Μπόρις Τζόνσον να παύσει την διαδικασία επικύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης, και για να αποφευχθεί ένα Brexit χωρίς συμφωνία, θα προτείνω στους 27 ηγέτες της ΕΕ να αποδεχθούν το βρετανικό αίτημα για μια παράταση. Για αυτό θα προτείνω μια γραπτή διαδικασία», ανακοίνωσε ο Τουσκ με tweet του.

Following PM @BorisJohnson’s decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement, and in order to avoid a no-deal #Brexit, I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension. For this I will propose a written procedure.