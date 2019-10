Η μεγάπτερη φάλαινα, μήκους 10 μέτρων, που είχε εντοπιστεί στον Τάμεση μέσα στο σαββατοκύριακο, βρέθηκε να επιπλέει νεκρή και τώρα θα παραδοθεί στους επιστήμες για νεκροτομή.

Παρόλο που οι μεγάπτερες φάλαινες εμφανίζονται μερικές φορές στις βρετανικές ακτές, αλλά πιο βόρεια, ήταν πολύ ασυνήθιστο να εντοπιστεί μια από αυτές στον Τάμεση και ειδικοί πιθανολογούσαν πως ενδεχομένως το ζώο έχασε τον προσανατολισμό του, μετέδωσε ο Guardian.

Η φάλαινα βρέθηκε νεκρή σε ρηχά νερά χθες, Τρίτη, στο Γκρίνχιθ του Κεντ και αργά το βράδυ ρυμουλκήθηκε από το σημείο κάτω από τη Γέφυρα QE2, όπου βρέθηκε, σε έναν χώρο του Λιμενικού στο Γκρέιβσεντ.

Terribly sad news that soon after 5pm today the humpback whale which had not been seen in the Thames all day, was found dead around the Greenhithe area. Hopefully tomorrow a necropsy will be carried out to determine the cause of death #thameswhale #HumpbackWhale