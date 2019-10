Τέσσερις νεκροί και πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης με όπλα που πραγματοποίησαν άγνωστοι σε μπαρ στο Κάνσας Σίτι στις ΗΠΑ την Κυριακή.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Οι αρχές πιστεύουν ότι οι ύποπτοι βρίσκονταν νωρίτερα στο ιδιωτικό κλαμπ Tequila KC Bar και έφυγαν, για να επιστρέψουν γύρω στη 1.30 έχοντας στην κατοχή τους τουλάχιστον ένα όπλο, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Κάνσας Σίτι, Τόμας Τομάσικ. «Δεν έχουμε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες ακόμη. Πιστεύουμε ότι πιθανόν ήταν δύο οι ύποπτοι που επέστρεψαν στο μπαρ και άρχισαν να πυροβολούν», είπε.

Investigation continues as four men are dead and five injured in an early morning bar shooting in Kansas City, Kansas. https://t.co/FAwIPOdhcK pic.twitter.com/pTjEX989Pt

Οι τέσσερις νεκροί είναι όλοι τους ισπανόφωνοι άνδρες, ηλικίας από 25-60 ετών. Οι πέντε τραυματίες νοσηλεύονται και η κατάστασή τους κρίνεται σταθερή. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους, όμως ένας κάτοικος της περιοχής, ο Χουάν Ραμίρεζ, είπε στην εφημερίδα Kansas City Star ότι μεταξύ των νεκρών είναι και ο 29χρονος ανιψιός του.

Two men opened fire inside a bar in Kansas City, Kansas, early Sunday, killing four people and wounding five others in a shooting believed to have stemmed from an earlier dispute, police said. (AP) pic.twitter.com/qB4ObpzDdr