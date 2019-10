Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες πέθαναν στη Μεσόγειο φέτος, έκτη χρονιά στη σειρά κατά την οποία ξεπερνιέται ένα «θλιβερό ορόσημο», δήλωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

«Η UNHCR καλεί επειγόντως να αυξηθούν οι δυνατότητες έρευνας και διάσωσης, κάτι που περιλαμβάνει την επανάληψη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης από σκάφη των χωρών μελών της ΕΕ, και να αναγνωρισθεί ο κρίσιμος ρόλος που διαδραματίζουν τα σκάφη των ΜΚΟ στη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα», ανέφερε σε μια δήλωση ο εκπρόσωπος της UNHCR Τσάρλι Γιάξλεϊ.

BLEAK MILESTONE



For the 6th year in a row, more than 1,000 people have died attempting to cross the Mediterranean Sea.



Things must change. We must do more. Priority must be to save lives pic.twitter.com/TACuMSxdua