Ο ουρανός πάνω από μια επαρχεία της Ινδονησίας έγινε κόκκινος μέσα στο σαββατοκύριακο, λόγω της εξάπλωσης των πυρκαγιών που καίνε τις τελευταίες ημέρες μεγάλο μέρος της χώρας.

Κάτοικος στην επαρχεία Jambi, που φωτογράφισε τον ουρανό, είπε πως η ομίχλη έκανε τα μάτια και τον λαιμό της να πονούν.

Κάθε χρόνο, οι πυρκαγιές στην Ινδονησία δημιουργούν ένα μουντό στρώμα ομίχλης λόγω του καπνού, το οποίο καταλήγει να καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την νοτιοανατολική περιοχή της χώρας.

Η Eka Wulandari, από το χωριό Mekar Sari, φωτογράφισε τον κατακόκκινο ουρανό το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύμφωνα με την ίδια, η ομίχλη εκείνη την ώρα ήταν «εξαιρετικά πυκνή». Η 21χρονη δημοσίευσε τις φωτογραφίες στο Facebook, που έκτοτε μετρούν περισσότερες από 34.000 κοινοποιήσεις.

Ωστόσο, όπως είπε η ίδια στο BBC της Ινδονησίας, πολλοί χρήστες στα social media αμφισβήτησαν την αυθεντικότητα των φωτογραφιών. «Κι όμως είναι αλήθεια. Είναι μια αληθινή φωτογραφία και ένα βίντεο που τράβηξα με το κινητό μου», ανέφερε η 21χρονη.

Ο μετεωρολογικός σταθμός BMKG της Ινδονησίας είπε πως εικόνες από δορυφόρο αποκάλυψαν αμέτρητες εστίες πυρκαγιάς και «πυκνό καπνό» στην επαρχεία Jambi.

Ένας άλλος χρήστης του Twitter δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο που δείχνει τον ουρανό κόκκινο. «Αυτό δεν είναι ο Άρης. Εμείς οι άνθρωποι χρειαζόμαστε καθαρό αέρα, όχι καπνό», σχολίασε στη λεζάντα.

This afternoon is not night. This is earth not mars planet. This is not in outer space. It's us who breathe with lungs, not with gills. We humans need clean air, not smoke.

Location: Kumpeh, Muaro Jambi #KabutAsap #KebakaranHutanMakinMenggila pic.twitter.com/WtEqPphgRT