Aν και όλα ξεκίνησαν από μια πλάκα, λάτρεις των UFO άρχισαν να συγκεντρώνονται στην έρημο της Νεβάδα σήμερα, κοντά στη μυστική στρατιωτική εγκατάσταση που είναι γνωστή με την ονομασία Αrea 51, η οποία εδώ και χρόνια θεωρείται πως κρύβει κρατικά μυστικά για εξωγήινους.

Οι τοπικές αρχές προσπάθησαν να αποτρέψουν τον κόσμο, αλλά απέτυχαν, και ελπίζουν ότι οι επισκέπτες που καταφθάνουν έχουν ειρηνικούς σκοπούς. Οι κάτοικοι του Ρέιτσελ, στην Νεβάδα, μιας απομονωμένης κοινότητας με 50 κατοίκους, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων μακριά από τη βάση, ανησυχούν ότι η πόλη τους θα κατακλυστεί από το απειθάρχητο πλήθος που θα ανταποκριθεί σε μια πρόσφατη πρόσκληση, η οποία έγινε viral μέσω των social media για «εισβολή» στην Περιοχή 51.

Ο άνθρωπος που είχε την αρχική ιδέα για τη συγκέντρωση αυτή δεν έχει εξηγήσει γιατί επέλεξε τη συγκεκριμένη ημερομηνία ενώ έχει αναφέρει πολλές φορές πως το κάλεσμα ξεκίνησε ως αστείο. Ανησυχεί όμως τώρα ότι στο Ρέιτσελ μπορεί να συμβεί μια «ανθρωπιστική καταστροφή» γιατί η κοινότητα δεν έχει ούτε παντοπωλείο, ούτε καν ένα βενζινάδικο.

Παρ' όλ' αυτά, δεκάδες επισκέπτες άρχισαν να συγκεντρώνονται σήμερα έξω από τη μοναδική επιχείρηση της πόλης, ένα μοτέλ και εστιατόριο με εξωγήινο θέμα, το Little A'Le'Inn. Θα κοιμηθούν στα αυτοκίνητά τους, σε σκηνές ή σε τροχόσπιτα. Εκεί κοντά έχει σταθμεύσει και ένα πυροσβεστικό όχημα.

Little A'Le'Inn co-owner Connie West taking a break under he shade tree.

Η «Περιοχή 51» περιβαλλόταν επί δεκαετίες από ένα πέπλο μυστικότητας, γεγονός που τροφοδοτούσε τις θεωρίες συνωμοσίας: ότι εκεί φιλοξενούνταν τα συντρίμμια ενός ιπτάμενου δίσκου και οι σοροί του εξωγήινου πληρώματός του. Υποτίθεται ότι τα είχε συλλέξει ο αμερικανικός στρατός μετά τη συντριβή ενός άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενου αντικειμένου στο Ρόζγουελ του Νέου Μεξικού, το 1947. Η αμερικανική κυβέρνηση δεν επιβεβαιώνει ούτε καν την ύπαρξη της βάσης μέχρι το 2013, όταν έδωσε στη δημοσιότητα αρχεία της CIA που ανέφεραν ότι ο χώρος χρησιμοποιείται για τις δοκιμές απόρρητων κατασκοπευτικών αεροσκαφών. Τα αρχεία αυτά ωστόσο δεν έβαλαν τέλος στις υπόνοιες για την παρουσία εξωγήινων στην περιοχή.

The Little A'Le'Inn is closed so they can start getting people parked for the day.

It's not even 8 a.m. yet and Connie West owner of the Little A'Le'Inn is already doing interviews from people from all over the world. This gentleman is from Scotland.

Το Ρέιτσελ και τα περίχωρά του εδώ και καιρό έχουν συμφιλιωθεί με τη θέση τους στην ιστορία των UFO και ως τουριστικού προορισμού. Ένας δρόμος μήκους περίπου 160 χιλιομέτρων που διέρχεται από την περιοχή ονομάζεται «Εξωγήινος Αυτοκινητόδρομος» και υποτίθεται ότι είναι ιδανικό σημείο για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τα ΑΤΙΑ.

O εμπνευστής της εισβολής

Πώς μια πλάκα κατέληξε σε «εισβολή»

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούνιο, όταν ο σπουδαστής Κολεγίου στην Καλιφόρνια Μάτι Ρόμπερτς ανήρτησε στο Facebook μια παρωδία πρόσκλησης, καλώντας το κοινό να σπεύσει με τα πόδια στην Περιοδή 51 για «να δει τους εξωγήινους». Όταν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι εξέφρασαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ προέτρεψε τους επίδοξους τουρίστες να μην παραβιάσουν τις πύλες της στρατιωτικής βάσης, η οποία χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα για δοκιμές μαχητικών αεροσκαφών και για την εκπαίδευση του προσωπικού.

Ο Ρόμπερτς συνεργάστηκε στη συνέχεια με την Κόνι Γουέστ, τη συνιδιοκτήτρια του Little A'Le'Inn, και σχεδίασαν μαζί ένα μουσικό φεστιβάλ στο Ρέιτσελ, το αποκαλούμενο «Αλιένστοκ», για να διασκεδάσουν τα πλήθη.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου ωστόσο, ο Ρόμπερτς διαχώρισε τη θέση του από τις εκδηλώσεις στο Ρέιτσελ, υποστηρίζοντας ότι ήταν κακοοργανωμένες και ότι φοβόταν ότι θα εξελίσσονταν σε κρίση δημόσιας ασφάλειας. Αντί για αυτό, βοήθησε να στηθεί ένα εναλλακτικό Αλιένστοκ, απόψε το βράδυ, σε απόσταση 240 χιλιομέτρων από την κοινότητα, στο Λας Βέγκας. Βρήκε και σπόνσορα, την μπίρα Bud Light, η οποία σχεδίασε για την περίσταση περιορισμένο αριθμό πράσινα κουτάκια μπίρας που κοσμούνται από κεφάλια εξωγήινων.

Σε απόσταση 64 χιλιομέτρων ανατολικά του Ρέιτσελ, μια άλλη μικρή πόλη, το Χίκο, σχεδιάζει μια άλλη εκδήλωση, την «Εισβολή στη Βάση της Περιοχής 51», σε ένα κατάστημα δώρων, η ονομασία του οποίου είναι «Κέντρο Εξωγήινων Ερευνών». Οι διοργανωτές υπόσχονται ότι θα έχουν παρουσιάσουν μουσικούς, καλλιτέχνες και «εξέχοντες ουφολόγους» και μέχρι σήμερα είχαν πουλήσει 3.200 εισιτήρια, σύμφωνα με την Λίντα Λούνεϊ, τη διευθύντρια του καταστήματος.

«Όλο αυτό το πράγμα ήταν σοκ για τη μικρή μας κοινότητα», δήλωσε η Λούνεϊ, προσθέτοντας ότι οι οργανωτές προσέλαβαν 15 φρουρούς ασφαλείας, ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο και εγκατέστησαν 80 φορητές τουαλέτες. «Θα είναι πολύ ωραία. Είμαι ενθουσιασμένη», πρόσθεσε. Δεν είναι όμως όλοι τόσο ενθουσιασμένοι. Ο αυτοαποκαλούμενος «λάτρης των εξωγήινων» Στίβεν Ρέι, είπε ότι έφτασε στην περιοχή μαζί με έναν φίλο του από το Κολοράντο αλλά διαπίστωσαν ότι υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία που κρατά τους επισκέπτες μακριά από τη βάση. «Δεν νομίζω ότι αυτή τη φορά θα καταφέρουμε να εισβάλουμε», είπε.

Οι αρχές έχουν καλέσει τους επισκέπτες να έχουν μαζί τους άφθονα τρόφιμα, νερό και καύσιμα. Ο επίσημος ιστότοπος του Ρέιτσελ αποθάρρυνε τους επίδοξους επισκέπτες. «Αν παρ' όλα αυτά συμβεί κάποια εκδήλωση, θα είναι μια θλιβερή υπόθεση, χωρίς συγκροτήματα, χωρίς φαγητό, με ελάχιστες υποδομές και πολλούς δυσαρεστημένους κατασκηνωτές», πρόσθεσε.