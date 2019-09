Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει ανάγκη το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, τη στιγμή που η τιμή του μαύρου χρυσού είχε εκτοξευτεί, μετά τις επιθέσεις των drones στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco, στη Σαουδική Αραβία.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι θα βοηθήσει τους συμμάχους της Αμερικής.

«Επειδή τα έχουμε καταφέρει τόσο καλά με την ενέργεια τα τελευταία χρόνια (ευχαριστούμε κ. Πρόεδρε), είμαστε εξαγωγέας ενέργειας και πλέον είμαστε ο νούμερο ένα παραγωγός στον κόσμο», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Δεν χρειαζόμαστε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής και στην πραγματικότητα έχουμε ελάχιστα τάνκερ εκεί κάτω, όμως θα βοηθήσουμε τους συμμάχους μας», συνέχισε.

Because we have done so well with Energy over the last few years (thank you, Mr. President!), we are a net Energy Exporter, & now the Number One Energy Producer in the World. We don’t need Middle Eastern Oil & Gas, & in fact have very few tankers there, but will help our Allies!