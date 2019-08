Ο πρώην προπονητής της Ισπανίας Λουίς Ενρίκε ανακοίνωσε το θάνατο της εννιάχρονης κόρης του Χάνα μετά από μάχη με τον καρκίνο με την είδηση να προκαλεί ένα παγκόσμιο κύμα συμπαράστασης και θλίψης.

Ο Λουίς Ένρικε παραιτήθηκε από την θέση του ομοσπονδιακού προπονητή τον Ιούνιο για να περάσει χρόνο με την κόρη του, η οποία έχασε μία μάχη πέντε μηνών κατά της νόσου.

«Η κόρη μας, η Χάνα, πέθανε αυτό το απόγευμα σε ηλικία 9 ετών, έχοντας παλέψει σκληρά για πέντε ολόκληρους μήνες κόντρα στο οστεοσάρκωμα (καρκίνο των οστών). Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την στοργή που μας δείξατε αυτούς τους μήνες και εκτιμούσε τη διακριτικότητα και την κατανόηση. Ευχαριστούμε επίσης το προσωπικό των νοσοκομείων Sant Joan de Deu και Sant Pau για την αφοσίωση και τις υπηρεσίες τους. Ευχαριστούμε τους γιατρούς, τις νοσοκόμες και όλους όσους προσφέρθηκαν να βοηθήσουν, ιδιαίτερα την ομάδα παρηγορητικής φροντίδας στο Sant Joan de Deu. Θα μας λείψεις πολύ, αλλά θα σε θυμόμαστε κάθε ημέρα της ζωής σου με την ελπίδα ότι θα συναντηθούμε στο μέλλον ξανά. Θα είσαι το αστέρι που οδηγείς την οικογένειά μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Λουίς Ενρίκε.

Από τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες, την ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, από τον Ράφα Ναδάλ και στον Πάου Γκασόλ στον Μαρκ Μάρκες, συμπαίκτες, αντίπαλοι και σύλλογοι σε όλο τον κόσμο, έστειλαν μέσω των social media μηνύματα συμπαράστασης.

«Δεν υπάρχουν λόγια που να συνοδεύουν αυτόν τον πόνο», έγραψε ο Ισπανός πρωθυπουργός. «Από ήμερα έχουμε ένα άλλο αστέρι που μας φωτίζει από τον ουρανό με το φως του. Ξεκουράσου εν ειρήνη, μικρή Χάνα», ανέφερε η ισπανική ομοσπονδία.

Η Μπαρτσελόνα και ο πρόεδρός της Ζοσέπ Μαρία Μπαρτομέου έδωσαν τα συλλυπητήριά του στον προπονητή και την οικογένειά του, ενώ το ίδιο έκανε και ο αρχηγός της ισπανικής εθνικής ομάδας και της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρχιο Ράμος: «Κύριε, όλη μας την υποστήριξη και αγάπη για εσάς και την οικογένειά σας. Δεν υπάρχουν λέξεις, αλλά πάντα μας έχετε δίπλα σας».

Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλησε επίσης να εκφράσει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της «σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», ενώ ο Λιονέλ Μέσι έγραψε στο Instagram: «Είμαστε μαζί σας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, να έχετε όλη την δύναμη του κόσμου».

