Την πρόθεσή του να προσφέρει βοήθεια για τις φωτιές στον Αμαζόνιο δήλωσε μέσω Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.



Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι προσέφερε στον Βραζιλιάνο ομόλογό του Ζαΐχ Μπολσονάρου τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην καταστολή των πυρκαγιών που κατακαίνε το τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

«Μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρο», είπε με ανάρτησή του στο Twitter, επισημαίνοντας τις καλές σχέσεις των δύο χωρών. «Του δήλωσα ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε!», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Just spoke with President @JairBolsonaro of Brazil. Our future Trade prospects are very exciting and our relationship is strong, perhaps stronger than ever before. I told him if the United States can help with the Amazon Rainforest fires, we stand ready to assist!