Οι δασικές Αρχές της Πορτογαλία επιστράτευσαν ακόμα και κατσίκες για την πρόληψη των πυρκαγιών στη χώρα.



Η πληγή των δασικών πυρκαγιών είναι ένας χρόνιος εφιάλτης για την Πορτογαλία. Για να τον αντιμετωπίσει, η κυβέρνησή της πλέον έχει αναλάβει μια εκστρατεία, που σε συνδυασμό με το γενικότερο σχέδιό της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προβλέπει συμφωνίες με πολλούς παραγωγικούς τομείς. Ένας από αυτούς είναι και η κτηνοτροφία και η χρήση των ζώων για την πρόληψη των πυρκαγιών.

Το παράδειγμα είναι απτό: στην κοινότητα Βερμέλιους, δίπλα σε δασική περιοχή στα νότια της χώρας, οι τοπικές δασικές αρχές χρησιμοποιούν 150 κατσίκες ως χορτοκοπτικά. Τα ζώα τρώνε τα ζιζάνια και κάθε άλλου είδους δασική βλάστηση, μειώνοντας το υπερβάλλον ποσοστό καύσιμης ύλης, που θα μπορούσε να συδαυλίζει τις πυρκαγιές.

Portugal's low-cost firefighters!

Could Goats Help Solve #Portugal’s Wildfire Crisis?



About 11,000 goats are involved in a pilot program to help reduce overgrowth that fuels forest fireshttps://t.co/KYPhHTFFlF#ForestFires #forests #environment pic.twitter.com/4tjvOyjpH2