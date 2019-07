Ρεκόρ θερμοκρασιών όλων των εποχών καταγράφηκε σήμερα σε Βέλγιο και Ολλανδία, δυο χώρες που πλήττονται από το κύμα καύσωνα που έχει να αντιμετωπίσει αυτές τις μέρες η Ευρώπη.

Η θερμοκρασία των 38,9 βαθμών Κελσίου που καταγράφηκε σήμερα στη στρατιωτική βάση Κλάιν Μπρόγκελ, στο βορειοανατολικό Βέλγιο, είναι ιστορικό ρεκόρ στη χώρα, ανακοίνωσε ο επικεφαλής μετεωρολόγος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Βελγίου (IRM) Ντάβιντ Ντεχενάου.

Ο σταθμός μέτρησης του Κλάιν Μπρόγκελ, που υπάγεται στον βελγικό στρατό, καταγράφει συχνά τις υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα. Είχε μετρήσει θερμοκρασία 38,8 βαθμών Κελσίου το καλοκαίρι του 2018, διευκρίνισε ο μετεωρολόγος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι 38,9 βαθμοί Κελσίου που έδειξαν σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα τα θερμόμετρα είναι «η υψηλότερη θερμοκρασία στο Βέλγιο από τότε που άρχισαν να καταγράφονται οι θερμοκρασίες, το 1833» υπογράμμισε ο επιστήμονας σε μήνυμά του στο Twitter.

Την ίδια ώρα, στην Ολλανδία, ο υδράργυρος ανήλθε επίσης σε επίπεδα ρεκόρ σήμερα με 38,8 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, όπως ανακοίνωσε το Βασιλικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της Ολλανδίας (KNMI).

The #Netherlands just broke a 75-year-old heat record (set in Aug 1944) with a temperature of 38.8°C at #GilzeRijen this afternoon, per @KNMI. But the new record is expected to be short-lived as the #heatwave peaks. pic.twitter.com/NUIdWppa8M