Την ζωή ενός άντρα από το Μέριλαντ, που βυθίστηκε μέχρι τα γόνατα σε λακκούβα με λάσπη, κατάφεραν να σώσουν οι δυο σκύλοι που είχε μαζί του.

Το περιστατικό συνέβη την Δευτέρα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής του Μέριλαντ, κοντά στον ποταμό Πότομακ, όπου ένας 87χρονος «βρέθηκε κολλημένος σε λάσπη» αλλά χάρη στην άμεση αντίδραση των σκύλων του, κατάφερε να σωθεί.

Βλέποντας τον ιδιοκτήτη τους να φωνάζει απελπισμένος για βοήθεια, οι δυο σκύλοι έφυγαν από κοντά του προκειμένου να ειδοποιήσουν κάποιον, συναντώντας τελικά περίπου 40 μέτρα μακριά έναν ποδηλάτη. Τα ζώα άρχισαν να του γαβγίζουν έντονα και τότε ο ποδηλάτης άκουσε τις φωνές και κατευθύνθηκε προς το μέρος που τον οδηγούσαν.

Εκεί βρήκε τον ηλικιωμένο, μένοντας μαζί του μέχρι να έρθουν τα σωστικά συνεργεία και να τον απεγκλωβίσουν τελικά σώο και αβλαβή.

Ο 87χρονος φέρεται να μπήκε σε μια δασώδη περιοχή, γεμάτη λάσπη, προκειμένου να βρει ένα ξύλο για να παίξει με τους σκύλους του, όταν ξαφνικά άρχισε να βυθίζεται σε μια λακκούβα μέχρι τα γόνατα. Προσπάθησε να βγει, αλλά οι κινήσεις του απλώς έκαναν την κατάσταση χειρότερη, και τότε άρχισε να φωνάζει για βοήθεια.

Man’s BEST Friend(s) - Potomac River near Brookmont Dam, 2 barking dogs alert passerby cyclist on @COcanalNPS towpath of man stuck in mud out of sight ~50 yards away (hopelessly stuck in mud) - the cyclist alerted @mcfrs rescuers - once extricated/extracted from mud - no injuries pic.twitter.com/0Aa5JZ9o79