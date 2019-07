Οι περουβιανές αρχές διέταξαν την Παρασκευή να εγκαταλείψουν κατεπειγόντως τα σπίτια τους εκατοντάδες άνθρωποι που ζουν σε κοινότητες γύρω από το ηφαίστειο Ουμπίνας, στο νότιο τμήμα του Περού, έπειτα από δύο ηφαιστειακές εκρήξεις που προκάλεσαν βροχή τέφρας και έκλυση καπνού και αερίων.



Η εκκένωση των περιοχών αυτών αποφασίστηκε μετά τη δημοσιοποίηση ανακοίνωσης του Ινστιτούτου Γεωφυσικής του Περού κατά την οποία «το ηφαίστειο Ουμπίνας συνεχίζει να βρίσκεται σε φάση έκρηξης» και προτείνεται η «αύξηση του επιπέδου συναγερμού για την ηφαιστειακή δραστηριότητα από το κίτρινο στο πορτοκαλί».

🌋#Perú: There was a strong eruption in the #Ubinas volcano, department of #Moquegua. The column of ashes reached 12,1 KM in height (VEI 3).

The technical alert was uploaded to: ORANGE.

Source pic: @igp_peru.#EQVT,#erupción,#eruption,#volcánUbinas,#UbinasVolcano,#Andes,#LosAndes pic.twitter.com/01Q9sruCBm