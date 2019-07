Ο Ιταλός ευρωβουλευτής Νταβίντ-Μαρία Σασόλι αναδείχθηκε νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη σημερινή ψηφοφορία στην ευρωβουλή.

Ο σοσιαλδημοκράτης εξελέγη με απόλυτη πλειοψηφία 345 ψήφων υπέρ και θα διαδεχτεί τον επίσης Ιταλό Αντόνιο Ταγιάνι, η θητεία του οποίου λήγει στο τέλος Ιουλίου. Τον Σασόλι υποστήριξε η πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών καθώς και το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα - το μεγαλύτερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δεύτερη στην ψηφοφορία ήρθε η επικεφαλής των Πρασίνων, Σκα Κέλλερ, με 119 ψήφους. Ο 63χρονος πρώην δημοσιογράφος από την Φλωρεντία, είναι ευρωβουλευτής από το 2009. «Καλωσορίζω την εκλογή μου στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θάρρος, εμπιστοσύνη και κουράγιο. Σας ευχαριστώ» έγραψε ο ίδιος ο Σασόλι στο Twitter.

David Sassoli (S&D, Italy) has been elected the new president of the European Parliament. Find out more about him here ➡️https://t.co/QAXg7RdelA pic.twitter.com/rCqacVwrM7