Έκκληση απευθύνει ο Σερ Πολ Μακ Κάρτνεϊ σε πανεπιστημιακό ίδρυμα στο Τέξας το οποίο φέρεται να διεξάγει πειράματα σε σκύλους, να τερματίσουν την πρακτική αυτή.

Την αντίδραση του ιδρυτικού μέλους των Beatles προκάλεσε βίντεο που δημοσιοποίησε η οργάνωση PETA, το οποίο δείχνει σκύλους να υποβάλλονται σε πειράματα για τη μυϊκή δυστροφία στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, Texas A&M University (TAMU).

Dogs suffering inside @TAMU's cruel lab now have one of the #Beatles on their side 🙌



After seeing PETA's footage of golden retrievers struggling to eat and walk inside the university lab, Sir @PaulMcCartney is calling on Texas A&M to shut the dog lab down! #StopTAMUDogTests pic.twitter.com/dIHyK8yyfW