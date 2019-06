Απειλές με ανάρτησή του στο Twitter εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν λέγοντας πως οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν συντριπτική ισχύ αν η Τεχεράνη επιτεθεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ότι θα πλήξει το Ιράν σε αντίποινα για οποιαδήποτε ενέργεια της Τεχεράνης σε «οτιδήποτε αμερικανικό», αφού νωρίτερα σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί χαρακτήρισε «διανοητικά καθυστερημένο» τον Λευκό Οίκο με αφορμή τις νέες κυρώσεις που επέβαλε σε Ιρανούς αξιωματούχους και στον ανώτατο πνευματικό ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

«Η αδαής και πολύ προσβλητική ανακοίνωση που έκανε σήμερα το Ιράν δείχνει μόνο ότι δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Οποιαδήποτε επίθεση του Ιράν εναντίον οτιδήποτε αμερικανικό θα αντιμετωπιστεί με τη μεγαλύτερη και συντριπτική ισχύ. Σε ορισμένους τομείς, συντριπτική σημαίνει αφανισμός», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!