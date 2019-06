Έναν πρωτότυπο και αρκετά σουρεαλιστικό τρόπο να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο απόδρασης του λιονταριού σκέφτηκαν οι υπεύθυνοι ενός ζωολογικού κήπου στην Ιαπωνία.

Συγκεκριμένα αποφάσισαν να να κάνουν μια τύπου αναπαράσταση της απόδρασης και για να το καταφέρουν επιστράτευσαν έναν υπάλληλο του προσωπικού μεταμφιεσμένο σε λιοντάρι,

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Guardian, η άσκηση ετοιμότητας πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε ζωολογικό κήπο της δυτικής Ιαπωνίας με τους επισκέπτες να γίνονται μάρτυρες των σουρεαλιστικών σκηνών που ακολούθησαν, τις οποίες αντιμετώπισα φυσικά με χαμόγελο.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τέτοιου είδους οι ασκήσεις ετοιμότητας είναι συνηθισμένες στους ζωολογικούς κήπους της Ιαπωνίας, που πολλές φορές «ντύνουν» υπαλλήλους τους από χιμπατζήδες και τίγρεις μέχρι ζέβρες, τους οποίους κυνηγούν και μετά αιχμαλωτίζουν.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ένας χρήστης στο Twitter και έχει γίνει viral στα social media, φαίνεται το «λιοντάρι» να περιφέρεται μέσα στον ζωολογικό κήπο, να προσπαθεί να ξεφύγει από τα μέλη του προσωπικού που το καταδιώκουν αλλά και να «επιτίθεται» σε έναν από αυτούς.

Tobe Zoo in Aichi conducted a lion escape drill today. Note the expression on the actual lions faces. pic.twitter.com/azuJYQhLCw

Lions are like “what in the hell is this?” pic.twitter.com/NFiI1RNkpb