Στο eBay μπορεί να βρει κανείς τα πιο περίεργα πράγματα, ομώς το τελευταίο αντικείμενο που έχει γίνει viral είναι αρκετά ιδιαίτερο. Πρόκειται μια κούκλα του Αμερικανού ηθοποιού Timothée Chalamet που οι περισσότεροι χαρακτηρίζουν από «τρομακτική» έως «ανατριχιαστική».

Η «αλλόκοτη» κούκλα, που κάποιοι επίσης λένε πως περισσότερο από τον Timothée Chalamet μοιάζει με τον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό, έχει τιμή εκκίνησης τα 122.795 δολάρια. Για την ώρα όμως κανένας δεν έχει κάνει κάποια προσφορά. Πέρα από την όποια ομοιότητα με τον πρωταγωνιστή του Homeland και του Ιnterstellar, η κούκλα έχει παρόμοιο ντύσιμο με το ρούχο της Louis Vitton που φορούσε ο 23χρονος ηθοποιός στις φετινές Χρυσές Σφαίρες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η σελίδα της αγγελίας η« κούκλα είναι ιδανικό δώρο για κάθε περίπτωση, όπως παιδικά πάρτι ή μπαρ μίτσβα» (η εβραϊκή τελετή της ενηλικίωσης). Μάλιστα στο τέλος της αγγελίας αναφέρεται πως το σκαμπό στο οποίο στέκεται πάνω η κούκλα «δεν περιλαμβάνεται στην τιμή πώλησης, εξαιτίας της πολύ χαμηλής αξίας του».

Πάντως οι κριτικές για την κούκλα δεν είναι και οι καλύτερες αν κρίνουμε από μερικούς χρήστες του Twitter που μιλούν για εφιάλτες και συνεδρίες με ψυχαναλυτές:

This is actually what greets me during sleep paralysis