Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Χάκαμπι Σάντερς θα αποχωρήσει από τη θέση αυτή στα τέλη του μήνα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι ένα πολύ ξεχωριστό πρόσωπο με εξαιρετικά ταλέντα που έκανε φανταστική δουλειά! Ελπίζω ότι θα αποφασίσει να κατέβει για κυβερνήτης στο Άρκανσο – θα ήταν υπέροχη», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter ανακοινώνοντας την αποχώρησή της.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas....

....She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas - she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done!