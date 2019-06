Ο Μπόρις Τζόνσον, έκανε ένα βήμα πιο κοντά στην εξουσία καθώς κέρδισε τη μεγαλύτερη στήριξη από τους βουλευτές των Τόρις στον πρώτο γύρο της διαδικασίας για τη διαδοχή της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι.

Ο Τζόνσον, που έχει δεσμευθεί να φέρει σε πέρας το Brexit στις 31 Οκτωβρίου, έλαβε 114 ψήφους, με τον υπουργό Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ στη δεύτερη θέση με 43 ψήφους και τον υπουργό Περιβάλλοντος Μάικλ Γκόουβ τρίτο με 37 ψήφους. Τρεις υποψήφιοι, η Άντρεα Λίντσομ, η Έσθερ ΜακΒέι και ο Μάρκ Χάρπερ, αποκλείστηκαν καθώς δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των 17 ψήφων. Ο Τζόνσον δήλωσε περιχαρής που κέρδισε την πρώτη ψηφοφορία, αλλά σημείωσε ότι υπάρχει ακόμα δρόμος. «Ευχαριστώ τους φίλους και τους συναδέλφους μου στο Συντηρητικό και Ενωτικό Κόμμα για τη στήριξή τους», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter. «Είμαι περιχαρής που κέρδισα την πρώτη ψηφοφορία, αλλά έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα».

Thank you to my friends and colleagues in the Conservative & Unionist Party for your support. I am delighted to win the first ballot, but we have a long way to go.https://t.co/tGRXu94CmT | @BackBoris pic.twitter.com/zVBNls2rew