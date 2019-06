Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία, η NASA μπήκε στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε ένα σχόλιο που θα συζητηθεί αναφέροντας πως «η Σελήνη είναι κομμάτι του Άρη».

Ο Τραμπ προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Twitter αναφερόμενος στη διαστημική πολιτική της κυβέρνησης του. «Ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα που η NASA δεν πρέπει να μιλάει για το να πάμε στο φεγγάρι, αυτό το κάναμε πριν 50 χρόνια. Πρέπει να επικεντρωθούν σε πολύ μεγαλύτερα πράγματα που κάνουμε, όπως το να πάμε στον Άρη (τμήμα του οποίου είναι Σελήνη». Άμυνα και Επιστήμη».

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!