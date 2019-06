Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον ένας ακόμα τραυματίστηκε, από αλλεπάλληλες επιθέσεις ενός άνδρα σε διάφορα σημεία της πόλης Ντάργουιν στην Αυστραλία.

Στις 5:45μ.μ (τοπική ώρα) και για περίπου μία ώρα, ο ένοπλος πυροβολούσε με καραμπίνα σε διάφορα σημεία της πόλης, με τους αυτόπτες μάρτυρες να μεταφέρουν πως ο δράστης μετακινούνταν «ήρεμος» από τον έναν τόπο του εγκλήματος στον επόμενο, με το επαγγελματικό φορτηγάκι του. Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι ο δράστης άνοιξε πυρ σε πέντε διαφορετικές περιοχές.

#Breaking : Northern Territory Police department in #Darwin in #Australia says "up to five people are dead after a mass shooting in Darwin" at a hotel and surrounding areas. pic.twitter.com/2vCHyX2H8e

Ο 45χρονος συνελήφθη μία ώρα αργότερα από τις αρχές, με τους αξιωματικούς να κάνουν χρήση τέιζερ για να τον ακινητοποιήσουν. Εκτός από τους νεκρούς, μία γυναίκα τραυματίστηκε από πολλαπλούς πυροβολισμούς στα πόδια της, στο ξενοδοχείο Palms, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για άλλους τραυματίες. Συνολικά ο ένοπλος πυροβόλησε περισσότερες από 20 φορές. «Μπήκε μέσα στο ξενοδοχείο, πυροβόλησε δέκα φορές, μπήκε στο φορτηγό του και έφυγε», λέει ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες στο Palms.

Προς το παρόν οι αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, χωρίς να είναι σε θέση να γνωρίζουν αν επρόκειτο για προμελετημένο έγκλημα ή περίπτωση «τυφλής βίας». Ο δράστης άνοιξε πυρ σε διάφορες επιχειρήσεις με μεγάλη επισκεψιμότητα: στο Buffalo Club, στο Gardens Hill Crescent, στο ξενοδοχείο Palms, στο Coles Express και στο κέντρο Peter McCauley.

Σύμφωνα την αστυνομία, δράστης είχε τεθεί υπό περιορισμό για άλλα αδικήματα από τον Ιανουάριο και φορούσε ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Προς τον παρόν νοσηλεύεται, φυλασσόμενος, σε τοπικό νοσοκομείο.

BREAKING: Mass shooting in Darwin. At least 5 people dead and multiple others injured after a man went on a shooting rampage through Darwin’s CBD. He’s since been arrested. Dept of Home Affairs not yet involved in the investigation so motive of the attack is not yet clear. #7News pic.twitter.com/LtOx18SBbV