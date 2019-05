Δεκάδες είναι οι νεκροί και οι τραυματίες μετά από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στο Μεξικό.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε συγκρούστηκε με φορτηγό σε τμήμα του οδικού δικτύου στη νοτιοανατολική Πολιτεία Βερακρούς του Μεξικού, δήλωσε πολιτειακός αξιωματούχος και μετέδωσαν μεξικανικά ΜΜΕ.

Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την πρωτεύουσα προς την Τούστλα Γκουτιέρες, στη νότια Πολιτεία Τσιάπας, όταν έγινε το δυστύχημα.

