Ένα χρησιμοποιημένο χάρτινο πιάτο του Κερτ Κομπέιν πουλήθηκε σε δημοπρασία στην τιμή των 22.400 δολαρίων.

Ο αρχηγός των Nirvana είχε φάει πίτσα από το πιάτο το 1990 και στη συνέχεια το γύρισε και έγραψε μία setlist στο πίσω μέρος με μαρκαδόρο.

Το χάρτινο πιάτο - μαζί με μια δακτυλογραφημένη επιστολή αυθεντικότητας - πουλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα μέσω της δημοπρασίας του Julien's «Music Icons» (Είδωλα της Μουσικής). Ο οίκος δημοπρασιών είχε εκτιμήσει στο παρελθόν ότι το πιάτο θα έφθανε την τιμή των 1.000 έως 2.000 δολαρίων.

