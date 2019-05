Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κατάρρευση ενός υπό ανακαίνιση κτιρίου στην Σαγκάη νωρίτερα την Πέμπτη.

Είκοσι άνθρωποι που απεγκλωβίστηκαν από τα ερείπια έπειτα από επιχείρηση των διασωστών, νοσηλεύονται, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το πρωί στο κέντρο της οικονομικής πρωτεύουσας της Κίνας, όταν η στέγη ενός μονώροφου κτιρίου που τελούν υπό ανακαίνιση, κατέρρευσε για λόγους που ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί.

A 32,000 square foot building collapsed in Shanghai, trapping more than a dozen people. pic.twitter.com/PlIf8NYPb1