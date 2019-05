Το μωρό του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ έγινε ήδη πέντε ημερών και η Disney δημιούργησε ένα τρυφερό animation βίντεο, για να ευχηθεί στους νέους γονείς της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Στο σύντομο βίντεο, πρωταγωνιστεί ο αγαπημένος αρκούδος Winnie the Pooh, που εκτελεί χρέη ταχυδρόμου, παραδίδοντας ένα γαλάζιο βιβλίο με στέμμα στους νέους γονείς, στο παλάτι του Ουίνδσορ. Το animation σχεδίασε ο Κιμ Ρέιμοντ, ένας από τους πιο καταξιωμένους και ταλαντούχους σχεδιαστές της Disney. O Archie Harrison Mountbatten Windsor έβδομος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου και όγδοο δισέγγονο της Ελισάβετ.

Η Αμερικανίδα πρώην ηθοποιός και νυν δούκισσα του Σάσσεξ, παντρεύτηκε τον δούκα του Σάσσεξ στις 17 Μαΐου του 2018. Όταν είχε επισημοποιήσει τη σχέση της με τον Χάρι, ανακοίνωσε πως εγκαταλείπει τα κινηματογραφικά πλατό για να αφοσιωθεί στην ανθρωπιστική εργασία. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν ανακοινώσει επισήμως την εγκυμοσύνη στις 15 Οκτωβρίου του 2018, κατά την πρώτη ημέρα της βασιλικής περιοδείας τους στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία.

To celebrate the birth of Archie Mountbatten-Windsor, @Disney have created a special Winnie-the-Pooh animation as a gift for Harry and Meghan. The short was hand-painted in watercolour by Disney’s senior principal artist Kim Raymond. Really special🎨 pic.twitter.com/PrY5wlMeBQ