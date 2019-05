Αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο τους, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, στο παλάτι του Ουίνδσορ.

Δύο ημέρες μετά τη γέννησή του μωρού, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ εμφανίστηκαν με τον έβδομο διάδοχο του βασιλικού θρόνου, στο παλάτι, ποζάροντας για πρώτη φορά ως οικογένεια μπροστά στους φακούς των δημοσιογράφων και των πρακτορείων ειδήσεων. «Είναι μαγικά, υπέροχα. Έχω τα δύο καλύτερα αγόρια στον κόσμο και είμαι πραγματικά χαρούμενη», δήλωσε η Αμερικανίδα, πρώην ηθοποιός.

«Είναι εκπληκτικό να είσαι γονιός. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που τον αποκτήσαμε και περνάμε πολύτιμο χρόνο μαζί του, καθώς ξεκινά να μεγαλώνει αργά», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι. Το ζευγάρι παραδέχθηκε στους δημοσιογράφους ότι ακόμα προσπαθεί να αποφασίσει σε ποιον μοιάζει περισσότερο το μωρό. «Αλλάζει κάθε μέρα», είπε ο Χάρι. «Έχει ήδη βγάλει τις πρώτες του τρίχες στο πρόσωπο!».

Αν και το μωρό γεννήθηκε το πρωί της Δευτέρας, η βασίλισσα Ελισάβετ Β' θα δει σήμερα τον νέο της δισέγγονο, δύο 24ωρα μετά τον τοκετό, όπως μετέδωσε το βρετανικό πρακτορείο Press Association. Η 93χρονη μονάρχης μένει εδώ και λίγες ημέρες στον Πύργο του Ουίνδσορ, πολύ κοντά στην αγροικία Φρόγκμορ που διαμένουν ο Χάρι και η Μέγκαν.

Το δύο ημερών αγοράκι, βάρους 3,26 κιλών, γεννήθηκε προκαλώντας φρενίτιδα στους απανταχού φαν του πριγκιπικού ζευγαριού της Βρετανίας. Το παιδί είναι το έβδομο στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου και όγδοο δισέγγονο της Ελισάβετ. Άγνωστο παραμένει προς το παρόν το όνομα που θα επιλέξουν για το παιδί, με τα πρακτορεία στοιχημάτων να «οργιάζουν».

Όπως σχολιάζουν αναλυτές του «βασιλικού ρεπορτάζ», οι Βρετανοί γαλαζοαίματοι συχνά επιλέγουν κλασικά μικρά ονόματα, όπως Άρθουρ, Άμπερτ, Σέιν, Φίλιπ ή Τζέιμς, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του να κάνουν μια αντισυμβατική επιλογή για τον νεογέννητο γιο τους. Αν προτιμήσουν ονόματα στενών συγγενών τους, πιθανό είναι το «Κάρολος» – όπως ο παππούς του μωρού και διάδοχος του βρετανικού θρόνου– ή «Φίλιππος», από τον δούκα του Εδιμβούργου, τον προπάππου, σύζυγο της βασίλισσας Ελισάβετ. Στο γραφείο στοιχημάτων William Hill προκρίνεται το «Αρθούρος», ενώ στο Paddy Power μεταξύ των φαβορί είναι τα «Αλέξανδρος» και «Ιάκωβος».

Η Αμερικανίδα πρώην ηθοποιός παντρεύτηκε τον δούκα του Σάσσεξ στις 17 Μαΐου του 2018. Όταν είχε επισημοποιήσει τη σχέση της με τον Χάρι, ανακοίνωσε πως εγκαταλείπει τα κινηματογραφικά πλατό για να αφοσιωθεί στην ανθρωπιστική εργασία. Το μωρό είναι έβδομο στη σειρά διαδοχής του θρόνου. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν ανακοινώσει επισήμως την εγκυμοσύνη στις 15 Οκτωβρίου του 2018, κατά την πρώτη ημέρα της βασιλικής περιοδείας τους στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία.

