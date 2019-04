Περίπου 400 πυροσβέστες βρίσκονται γύρω από την Παναγία των Παρισίων και συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς.

Η πρώτη ευχάριστη είδηση είναι πως - όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο αξιωματούχο της πυροσβεστικής- το οικοδόμημα του διάσημου μεσαιωνικού ναού «σώθηκε» και «διαφυλάχθηκε» από την ολοκληρωτική καταστροφή.

Επίσης η δήμαρχος του Παρισιού αναφέρει πως οι πυροσβέστες είναι αισιόδοξοι πως μπορούν να διασώσουν τους δύο πύργους της εκκλησίας.

Εκπρόσωπος της UNESCO δήλωσε νωρίτερα πως η UNESCO θα κάνει ότι είναι δυνατό για την αποκατάσταση του ναού.

Πλέον οι φλόγες έχουν υποχωρήσει.

Πάντως είναι βέβαιο πως κατέρρευσε το διάσημο βέλος όπου βρισκόταν το καμπαναριό του ναού , όπως και η οροφή.

Επίσης υπάρχουν μεγάλες καταστροφές σε έργα τέχνης, εντός του ναού, τα οποία χρονολογούνται από τον Μεσαίωνα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ, ένας πυροσβέστης έχει τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Notre-Dame Cathedral in Paris was completed in the mid-12th century, vandalised duing the French Revolution in the 1700s, featured as a central character in the 1831 Victor Hugo novel and survived the devastation of two world conflicts in the 20th century pic.twitter.com/ht8RCv9Xql