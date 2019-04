Η πόλη της Βενετίας, χτισμένη πάνω στα νερά της λιμνοθάλασσας που την περιβάλλει, είναι πολύ συνηθισμένο να βλέπει το χειμώνα τους δρόμους της να πλημμυρίζουν από τα νερά των καναλιών που τη διατρέχουν.

Χθες το βράδυ όμως, η στάθμη των νερών έφθασε σε ύψη πρωτόγνωρα για την εποχή, τουλάχιστον για όσο μπορούν να θυμούνται οι σημερινοί της κάτοικοι.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, το μέγιστο ύψος των υδάτων έφτασε τα 1,34 μέτρα.

From our hotel in Venice in the pouring rain. Lady at the front desk said we got here just in time. The water level will be up 1.3m in the next couple hours and there will be a foot of water in the streets. She said it’ll be back to normal by morning. pic.twitter.com/9H0Qzo85Ve