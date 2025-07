Καλιφόρνια: Μαίνεται η φωτιά Madre για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - Στάχτη πάνω από 52.000 στρέμματα

Μια ταχύτατα εξαπλούμενη φωτιά στην κεντρική Καλιφόρνια έγινε η μεγαλύτερη της χρονιάς στην αμερικανική πολιτεία, αφού μεγάλωσε απότομα μέσα σε μια νύχτα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας που επικρατούν στην περιοχή.

Η πυρκαγιά, που ονομάστηκε Madre Fire, ξέσπασε το απόγευμα της 2ας Ιουλίου σε μια απομονωμένη περιοχή κοντά στον αυτοκινητόδρομο Highway 166, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλιφόρνιας (Cal Fire). Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα και έκαψε πάνω από 35.000 στρέμματα μέσα σε μία νύχτα, καίγοντας κυρίως λιβάδια σε τμήμα του Εθνικού Πάρκου Los Padres.

Μέχρι τις 9:30 μ.μ. (τοπική ώρα) στις 3 Ιουλίου, η πυρκαγιά είχε φτάσει περίπου τα 52.600 στρέμματα και είχε τεθεί υπό έλεγχο μόνο κατά 10%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Cal Fire.

The #MadreFire — which began on federally managed land — has now burned 52,952 acres and is 5% contained.



The state remains in lockstep with our federal partners as we deploy significant air support and surge ground crews to protect nearby communities.

Έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης και προειδοποιήσεις για μικρές κοινότητες κοντά στον αυτοκινητόδρομο Highway 166, καθώς η φωτιά κινείται προς το Εθνικό Μνημείο Carrizo Plain, περίπου 111 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σαν Λουίς Ομπίσπο.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανέφερε ότι δορυφορικές εικόνες δείχνουν πως η φωτιά επηρεάζει την ενδοχώρα της κομητείας Σαν Λουίς Ομπίσπο, ενώ καπνοί μεταφέρονται νοτιοανατολικά, προς τις κομητείες Σάντα Μπάρμπαρα και Βεντούρα.

Βίντεο και εικόνες από την Υπηρεσία Δασών των ΗΠΑ δείχνουν επίσης τον ουρανό γεμάτο καπνούς και φλόγες να κινούνται σε λοφώδεις περιοχές.

California's on fire again, and guess what? Despite millions poured into wildfire response, the Madre Fire just became the state's biggest blaze of 2025 — 52,000+ acres and counting. But don't worry, officials have "surged significant resources." The flames must be terrified.

🔴🇺🇸 ALERTE INFO - En Californie, le "Madre Fire", plus gros incendie de l'année, a déjà ravagé près de 213 km² en 24h dans le comté de San Luis Obispo. Environ 200 personnes ont été évacuées. L'incendie n'est contenu qu'à 10%.

«Με τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες, το έδαφος και τη βλάστηση, αυτή η πυρκαγιά έχει γνωρίσει εκρηκτική αύξηση μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες σε πολλές κομητείες γύρω από την περιοχή Σαν Λουίς Ομπίσπο», ανέφερε η Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ σε ανακοίνωση στις 3 Ιουλίου. «Ο καπνός θα έχει εκτεταμένες επιπτώσεις».

Η πυρκαγιά Madre είναι πλέον η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Καλιφόρνια για το 2025 - ξεπερνώντας τις φωτιές στην περιοχή του Λος Άντζελες που κατέστρεψαν τμήματα της περιοχής. Η πυρκαγιά Palisades είχε κάψει πάνω από 23.000 στρέμματα, ενώ η πυρκαγιά Eaton έκαψε περισσότερα από 14.000 στρέμματα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την Cal Fire.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε σε ομοσπονδιακά εδάφη και μετά εξαπλώθηκε σε περιοχές που διαχειρίζεται η πολιτεία. Το γραφείο του κυβερνήτη ανέφερε ότι η πολιτεία έχει στείλει σημαντικές δυνάμεις της Cal Fire για να ενισχύσει την αντιμετώπιση της φωτιάς και συνεργάζεται με ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές.

🔥 The Madre Fire in California has scorched over 52,000 acres of land in San Luis Obispo and Santa Barbara counties



🚒 Evacuations and road closures have been prompted as firefighting efforts continue

«Η Cal Fire έχει στείλει γρήγορα εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις για να βοηθήσει τους ομοσπονδιακούς μας συνεργάτες», ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη. «Το κράτος θα είναι πάντα παρόν για να προστατεύει όλες τις κοινότητες — ανεξάρτητα από το πού ξεκινά μια φωτιά».

Μέχρι τις 3 Ιουλίου, δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές από την πυρκαγιά, σύμφωνα με την Cal Fire. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας Σαν Λουίς Ομπίσπο ανακοίνωσε νωρίτερα ότι περίπου 208 άτομα είχαν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και 50 κτίρια κινδυνεύουν από τις φλόγες.

Ο αυτοκινητόδρομος Highway 166 έκλεισε από το Highway 101 στη Σάντα Μαρία μέχρι τον δρόμο Perkins στο Νιου Κουγιάμα, σύμφωνα με το Γραφείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα. Το γραφείο προειδοποίησε τους κατοίκους ότι μπορεί να υπάρξουν διακοπές ρεύματος και επικοινωνιών αν η πυρκαγιά επηρεάσει κρίσιμες υποδομές.

Το Γραφείο Διαχείρισης Γης (BLM) στην Καλιφόρνια ανακοίνωσε ότι όλα τα ομοσπονδιακά εδάφη στο Εθνικό Μνημείο Carrizo Plain είναι κλειστά για το κοινό λόγω της φωτιάς.

«Αυτό το επείγον κλείσιμο γίνεται για την ασφάλεια του κοινού και των πυροσβεστών», δήλωσε το BLM. «Η είσοδος απαγορεύεται και οι παραβάτες αντιμετωπίζουν ομοσπονδιακές ποινές, όπως πρόστιμα και φυλάκιση».

Η αιτία της πυρκαγιάς ερευνάται, σύμφωνα με την Cal Fire.

Με πληροφορίες από USA Today