Επεισόδια με φασιστικούς χαιρετισμούς από ακροδεξιές ομάδες, σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, κατά την επιχείρηση απομάκρυνση Ρομά από κοινωνική δομή σε προάστιο της Ρώμης.



Στα όρια παροξυσμού έχει φθάσει η ένταση στο προάστιο Τόρε Μάουρα της Ρώμης, λόγω της πρόσφατης άφιξης περίπου 70 Ρομά για να φιλοξενηθούν σε κοινωνική δομή του δήμου, με μία αυτοσχέδια βόμβα να εκρήγνυται μπροστά από κέντρο φιλοξενίας και φασιστικούς χαιρετισμούς, λίγο πριν την άφιξη του λεωφορείου που θα απομάκρυνε τελικώς τους πρώτους Ρομά.

Εν κατακλείδι, το τέλος της χθεσινής ημέρας σήμανε μία νίκη για τους κατοίκους, που συνεπικουρούμενοι από ομάδες της Ακροδεξιάς, βρέθηκαν από το απόγευμα της Τρίτης στους δρόμους του προαστίου, διαμαρτυρόμενοι ενάντια στην άφιξη των Ρομά στο δημοτικό κέντρο.

Παρά τις διακηρύξεις της δημάρχου Βιρτζίνια Ράτζι ότι «δεν πρόκειται να υποκύψουμε στο μίσος κατά των Ρομά», η δημαρχία μέσα σε ένα 24ωρο αποφάσισε να μετακινήσει τους Ρομά σε άλλη δομή. Η ίδια εξήγησε πως η απομάκρυνσή τους αποφασίσθηκε για να αποφευχθεί ένας εκτραχηλισμός της κατάστασης. «Βούληση της δημαρχίας είναι να προστατευθεί η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων».

Παρά την επιχείρηση απομάκρυνσής τους, πολλοί κάτοικοι παρέμειναν στο σημείο για να εξασφαλίσουν ότι οι Ρομά δεν πρόκειται να επιστρέψουν, αλλά και για να προκαλέσουν όσους παρέμειναν.

"They must die of hunger"

~300 fascist of CasaPound, Forza Nuova & allies commit arson in Rome to prevent 33 children, 22 women & 15 men entry to shelter for vulnerable; destroyed their food, because they're Roma.

City council capitulated to the Fascists.https://t.co/vpNhA4kOFL pic.twitter.com/aYm6G3Z6ez