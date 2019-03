Η Ανεξάρτητη Ομάδα των βουλευτών, που είχαν αποχωρήσει από το Εργατικό και το Συντηρητικό κόμμα, υπέβαλαν αίτηση για να την αναγνώρισή τους ως πολιτικού κόμματος.

Το νέο κόμμα θα ονομάζεται Change UK - The Independent Group.

Προσωρινή επικεφαλής του κόμματος θα είναι η πρώην βουλευτής του Συντηρητικού κόμματος Χάιντι 'Αλεν.





Όπως δήλωσε, πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα της ομάδας να γίνει ένα ολοκληρωμένο πολιτικό κόμμα και εξέφρασε ικανοποίηση για την επιλογή να αποτελέσει την μεταβατική ηγέτιδα.

«Εάν πρόκειται να φέρουμε σε πέρας την φιλοδοξία μας να αλλάξουμε την πολιτική προς το καλύτερο, είναι σημαντικό να προσελκύσουμε την υποστήριξη των πολιτών από κάθε περίσταση της ζωής, κάθε πολιτικό υπόβαθρο» είπε.

This morning, The Independent Group has announced that we've submitted an application to establish a new political party, ‘Change UK – The Independent Group’.https://t.co/cXxyFc7P7R