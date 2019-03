Τα δύο μέλη του μουσικού συγκροτήματος Her's σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια σύμφωνα με ανακοίνωση της δισκογραφικής τους εταιρείας.

Ο Stephen Fitzpatrick και ο Audun Laading, πραγματοποιούσαν περιοδεία στις ΗΠΑ.

Το τροχαίο έγινε όταν το σχήμα, συνοδευόμενο από τον tour manager της περιοδείας, ταξίδευε με προορισμό τη Σάντα Άννα της Καλιφόρνια το πρωί της Τετάρτης.

Στο δυστύχημα σκοτώθηκε και ο tour manager του συγκροτήματος από το Λίβερπουλ, Trevor Engelbrektson.

Μόλις λίγες μέρες πριν οι Her's είχαν εμφανιστεί ζωντανά στο BBC. Οι Her's περιόδευαν για δεύτερη φορά στις ΗΠΑ.

Για την περιοδεία τους, που ακολούθησε την κυκλοφορία του δίσκου τους Invitation to Her's, είχαν προγραμματιστεί 19 συναυλίες.

Το περασμένο καλοκαίρι ο Guardian είχε γράψει εγκωμιαστικά σχόλια για τους Her's ενώ είχε εντοπίσει επιρροές στον ήχο τους από τους Everything But the Girl, τους πρώιμους Aztec Camera και τους Smiths.

Η δισκογραφική τους εταιρεία Heist on Hit περιέγραψε τους Her's σαν μια από τις πιο αγαπημένες και ανερχόμενες μπάντες του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Είμαστε όλοι βαθιά λυπημένοι. Η ενέργειά τους, η ζωηρότητά τους και το ταλέντο τους καθόρισαν την εταιρείας μας. Ήταν ζεστοί άνθρωποι, ευγενικοί και αστείοι», ανέφερε σε δήλωσή της η δισκογραφική εταιρεία.

Η Heist on Hit έγραψε ακόμα οι επισκέψεις των Her's στα γραφεία της ήταν μια αναζωογονητική εμπειρία, ενώ τα μέλη του σχήματος είχαν αναπτύξει μεταξύ τους μια αδελφική αγάπη.

Με πληροφορίες από Guardian