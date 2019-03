Ένας 37χρονος άνδρας Τουρκικής καταγωγής φέρεται να είναι ο ύποπτος για την επίθεση στην δολοφονική επίθεση στην Ουτρέχτη το πρωί της Δευτέρας.

Η ολλανδική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του υπόπτου, ονόματι Γκεκμάν Τανίς (Gökman Tanis) απευθύνοντας έκκληση για πληροφορίες. Παράλληλα ζητά από τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν και να ειδοποιήσουν άμεσα την αστυνομία.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k