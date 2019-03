Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές του Λος Άντζελες των ΗΠΑ μετά από πληροφορίες για την παρουσία ενός ενόπλου σε εμπορικό κέντρο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της αστυνομίας στο Twitter η περιοχή γύρω από το εμπορικό κέντρο Westfield Century City Mall στο Μπέβερλι Χιλς έχει ήδη αποκλειστεί.



Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πυροβολισμοί ή θύματα.

'Active shooter' at Century City Mall, Los Angeles police respond to 'Man with a Gun' https://t.co/bQhDcdJjqT https://t.co/vz5vM0mDvh BoingBoing



Οι Αστυνομικές Αρχές παραμένουν στο σημείο ερευνώντας

Century City mall in Los Angeles is put on lockdown amid reports of an active shooter pic.twitter.com/g7jyJyCMiB