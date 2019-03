Επιζήσασα του ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης Άουσβιτς και ετεροθαλής αδελφή της Άννας Φρανκ θα συναντηθεί σήμερα με τους μαθητές Λυκείου της Καλιφόρνιας, που φωτογραφήθηκαν να κάνουν τον ναζιστικό χαιρετισμό πάνω από μια σβάστικα φτιαγμένη από πλαστικά ποτήρια.

Τα αντισημιτικά σχόλια και οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν κυρίως στο Snapchat, ανάμεσά τους και μία με τον τίτλο «άρια φυλή», προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις.

Η 89χρονη Εύα Σλος, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος και ακτιβίστρια, ελπίζει οι μαθητές που συμμετείχαν στο περιστατικό να έχουν τη δυνατότητα να γίνουν υπερασπιστές της ανεκτικότητας και της κατανόησης, επεσήμαναν οι διοργανωτές της συνάντησης σε ανακοίνωσή τους.

«Είναι απαραίτητο οι νέοι σήμερα να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με τις επιπτώσεις του ανεξέλεγκτου μίσους», τόνισε ο ραβίνος Ρουβέν Μιντς διευθυντής του Κέντρου για την Εβραϊκή Ζωή στο Νιούπορτ Μπις της Καλιφόρνιας.

Μαθητές από διάφορα λύκεια της πολυτελούς κομητείας Όραντζ στην Καλιφόρνια φωτογραφήθηκαν στη διάρκεια ενός πάρτι που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Κόστα Μέσα να υψώνουν τα χέρια στον ναζιστικό χαιρετισμό, πλάι σε μια σβάστικα φτιαγμένη από κόκκινα πλαστικά ποτήρια. Τα στιγμιότυπα απαθανατίστηκαν και οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν στα social media το Σαββατοκύριακο.

Κάποιοι από τους μαθητές έχουν γράψει επιστολές για να ζητήσουν συγγνώμη, ανέφεραν οι Los Angeles Times.

This disgusting picture was taken last night in Newport Beach, CA at a party of high school students from various high schools. This hateful conduct is reprehensible & all involved must be held accountable. And we should all recognize that we must be diligent in ending bigotry. pic.twitter.com/qOf29GjUMs