Οι κάτοικοι στη Νέα Υόρκη μόλις πήραν ένα μάθημα ότι ο Μάρτιος στις ΗΠΑ είναι ακόμα χειμώνας καθώς μια σφοδρή χιονοθύελλα έπληξε την αμερικανική μητρόπολη.

Μετά το χθεσινό χιόνι που έντυσε την όλη την πόλη στα λευκά, μια ακόμη χιονοθύελλα θα διατηρήσει το χειμωνιάτικο τοπίο την Κυριακή καθώς θα σαρώσει την Ανατολική Ακτή.

Το ταχύτατα μεταβαλλόμενο σύστημα θα φτάσει μέχρι τα βορειοανατολικά θέτοντας τη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη στην πρώτη γραμμή του χιονιού και της κακοκαιρίας.

Sometimes Central Park looks just like what I believe Narnia would look like #centralpark #centralparknyc #ny1pic #nycloveletters #narnia #manhattan #nyc https://t.co/VTOYCDLXUE pic.twitter.com/YZIK4spskB