Αίσθηση έχει προκαλέσει η κατάθεση του πρώην προσωπικού δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Κόεν, ο οποίος καταφέρθηκε με σκληρές εκφράσεις κατά του αμερικανού πρόεδρου.

Ο Κοέν χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «ρατσιστή» και «απατεώνα» κατά την κατάθεσή του στο Κογκρέσο σήμερα, υποστηρίζοντας ότι ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας γνώριζε εκ των προτέρων για τη διαρροή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιστότοπο WikiLeaks, με σκοπό να πληγεί η Δημοκρατική αντίπαλός του στις εκλογές του 2016, η Χίλαρι Κλίντον.

Ο Κόεν, που κάποτε ήταν έμπιστος συνεργάτης του Τραμπ, υποστήριξε ότι ο πελάτης του διεύθυνε τις διαπραγματεύσεις για ένα κατασκευαστικό σχέδιο στη Μόσχα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιοδείας του για τον Λευκό Οίκο. Την εποχή εκείνη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι δεν έχει επιχειρηματικά συμφέροντα στη Ρωσία.

«Ντρέπομαι επειδή γνωρίζω τι είναι ο κ. Τραμπ. Είναι ρατσιστής. Είναι απατεώνας. Είναι δόλιος», είπε κατά την εναρκτήρια δήλωσή του στην Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Ο Τραμπ είναι ένας άνθρωπος που διεκδίκησε την προεδρία για να κάνει μεγάλο το εμπορικό σήμα του και όχι τη χώρα. Δεν είχε καμία επιθυμία ή πρόθεση να κυβερνήσει τη χώρα – μόνο να προωθήσει τον εαυτό του και να αυξήσει τον πλούτο και την ισχύ του», συνέχισε.

Οι Ρεπουμπλικανοί αμφισβητούν την αξιοπιστία του Κόεν και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι συμφώνησε να καταθέσει σε βάρος του με σκοπό να μειωθεί η ποινή του.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer!