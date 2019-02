Στο Βιετνάμ έφθασε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Στην ασιατική χώρα βρίσκεται ήδη και ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν.

Οι δύο άνδρες έφτασαν σήμερα στο Βιετνάμ, παραμονή της δεύτερης συνόδου κορυφής κατά την οποία θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπους για να εφαρμόσουν τη δέσμευση της Πιονγκγιάνγκ να εγκαταλείψει το πυρηνικό οπλοστάσιό της.

Το προεδρικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Τραμπ στο Ανόι προσγειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 21.00 τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδας).

«Μόλις έφτασα στο Βιετνάμ. Σας ευχαριστώ για τη θαυμάσια υποδοχή στο Ανόι. Φοβερά πλήθη και τόση πολλή αγάπη!», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

