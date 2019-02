Το Λονδίνο απαγόρευσε τις διαφημίσεις junk food σε όλο το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς με την απόφαση να εφαρμόζεται από σήμερα, καθώς σχετικές αφίσες έχουν ήδη αρχίσει να αφαιρούνται από μετρό, λεωφορεία, τραμ, ταξί και όλες τις στάσεις.

Η απαγόρευση αφορά όλες τις διαφημίσεις για φαγητά και ποτά µε υψηλή περιεκτικότητα λίπους, αλατιού και σακχάρων, αν και κάποιες από αυτές ενδέχεται να παραμείνουν για καιρό καθώς ορισμένες εταιρίες έχουν κλείσει διαφημιστικό χώρο για πολύ καιρό. Όλες οι μελλοντικές συμφωνίες όμως θα υπάγονται στην νέα πολιτική, ανέφερε η TfL.

«Ήδη μεγάλες διαφημιστικές επιβεβαίωσαν πως θα συνεχίσουν να διαφημίζονται σε εμάς αλλά με τους νέους κανόνες, προβάλλοντας πλέον προϊόντα που δεν περιέχουν τόσα λίπη, αλάτι και σάκχαρα», εξηγεί η εταιρεία λειτουργίας συστήματος μέσων μαζικής μεταφοράς.

